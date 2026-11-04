Werders Reis wechselt die Seiten

Ludovit Reis wird künftig für die slowakische Nationalmannschaft spielen. Der Mittelfeldprofi von Werder Bremen steht im Aufgebot für die bevorstehenden Länderspiele in der Nations League gegen Färöer (13. November) und in Kasachstan (16. November).

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Der 26-Jährige hatte seine Entscheidung lange hinausgezögert. In der Jugend war Reis für die U19 und U21 der Niederlande aufgelaufen. Auf Vereinsebene läuft es für den Rechtsfuß derzeit mit den Bremern rund (drei Tore in zehn Einsätzen). Reis wechselte im Sommer vom FC Brügge an die Weser.