Orban vor RB-Abschied – Gulácsi-Nachfolger gefunden?
Willi Orbans Zeit bei RB Leipzig neigt sich allmählich dem Ende. Anschließen könnte sich den Sachsen ein neuer Torhüter von der Bundesliga-Konkurrenz.
RB Leipzig wird den 2027 auslaufenden Kontrakt von Willi Orban (33) nicht verlängern. Von dieser Entscheidung berichtet die ‚Sport Bild‘. Ob der Innenverteidiger den Verein schon nach dieser Saison und damit ein Jahr vor Vertragsende verlässt, sei unterdessen noch offen.
Bleibt Orban, seit 2015 in Leipzig, müsse er mit einer Degradierung ins zweite Glied rechnen. RB plane eine Innenverteidigung mit „schnellen und ballsicheren Spielern im Aufbau.“ Abdoul Koné (20) kommt im Sommer von Stade Reims, auf dem Zettel stehen auch HSV-Leihgabe Luka Vuskovic (19/Tottenham Hotspur) und Max Rosenfelder (23/SC Freiburg).
Laut der ‚Sport Bild‘ suchen die Leipziger nach zwei Neuen für das Abwehrzentrum. Intern rechne man mit einem Abgang des international begehrten Castello Lukeba (23), El Chadaille Bitshiabu (20) habe zu selten überzeugt.
Neuer Torwart?
Zu Veränderungen wird es auch auf der Torwart-Position kommen. Die erste findet zur neuen Saison intern statt, wenn Maarten Vandevoort (24) die bisherige Nummer eins Péter Gulácsi (35) ablösen wird. Dessen Vertrag endet 2027. Als möglichen Erben hat RB der ‚Sport Bild‘ zufolge Finn Dahmen (27) vom FC Augsburg im Blick, der ebenfalls bis 2027 gebunden ist.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden