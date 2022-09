Allegri in der Krise | Bellingham irgendwann einer der Besten aller Zeiten?

Allegris maximale Krise

Los geht es in Italien. Dort ist die aktuelle Krise von Juventus Turin das beherrschende Thema. Die Alte Dame steht nach sechs Spieltagen in der Serie A nur auf Platz acht, in der Champions League gab es jüngst die zweite Niederlage in Folge – eine 1:2 zu Hause gegen Benfica Lissabon. Der ‚Corriere dello Sport‘ schreibt deshalb von einer „Crisi al Max“: Einer „Krise von Max (Allegri, Anm. d. Red)“, oder anders übersetzt einer „maximalen Krise“. Akute Angst um seinen Job muss sich der Cheftrainer aber offenbar noch nicht machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gavi lässt Barça jubeln

Im Camp Nou feierten die Anhänger des FC Barcelona gestern eine kleine 5000-Leute-Party. So viele Fans waren anwesend, als Gavi offiziell seinen neuen bis 2026 datierten Vertrag unterschrieb. Einen Tag später ziert das 18-jährige Supertalent die Titelblätter der katalanischen Zeitungen. „Gavi: Gegenwart und Zukunft“; schreibt die ‚Sport‘, während sich die ‚Mundo Deportivo‘ eines Zitats des Mittelfeld-Juwels bedient: „,Ich möchte hier triumphieren.‘“

Bellingham der zukünftige Weltstar

In England richtet sich der Blick auf die kommende Länderspielpause. Nationaltrainer Gareth Southgate berief am gestrigen Donnerstag seinen Kader. Einen Tag später geht es auf den Titelseiten des ‚Daily Mirror‘ und des ‚Daily Express‘ vor allem um die, die nicht dabei sind: Jadon Sancho und Marcus Rashford. Im Inneren der Zeitung widmet der ‚Daily Express‘ aber vor allem Jude Bellingham seine Aufmerksamkeit, der Teil der Three Lions ist. „Die Welt liegt ihm zu Füßen“, lautet der Titel des Aufmacher-Artikels, „der Teenager Bellingham hat die richtigen Qualitäten, um einer der Besten aller Zeiten zu werden.“