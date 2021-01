Gespräche laufen: Liverpool-Talent van den Berg vor Leihe nach Deutschland?

Der FC Liverpool fahndet nach Möglichkeiten, dem 19-jährigen Sepp van den Berg Spielpraxis auf hohem Niveau zu verschaffen. Nach Informationen von ‚Goal.com‘ zeigen Klubs in Deutschland, Belgien und der Schweiz Interesse an einer Leihe des niederländischen Innenverteidigers.

Per Videocall habe van den Berg bereits Gespräche mit einem deutschen Zweitligisten sowie einem belgischen und einem Schweizer Erstligaklub geführt, so ‚Goal.com‘ weiter. Vereine aus England haben sich demzufolge ebenfalls eingeschaltet. Eine besonders heiße Spur, welchen Weg van den Berg letztlich einschlägt, gibt es aber offenbar noch nicht.

Van den Berg kämpft um Anschluss

Bei den Reds schaffte es der U19-Nationalspieler von Oranje in dieser Saison nicht in den Kader – und das, obwohl Jürgen Klopp mit zahlreichen Ausfällen in der Innenverteidigung zu kämpfen hatte.

Noch vor eineinhalb Jahren, als van den Berg für rund zwei Millionen Euro von PEC Zwolle an die Anfield Road wechselte, begleiteten das damals 17-jährige Talent große Hoffnungen. Seitdem stagniert die Entwicklung allerdings. Großes Potenzial bescheinigt man dem etwas schlaksigen Rechtsfuß dennoch. Gut möglich, dass van den Berg seine nächsten Schritte im deutschen Fußball macht.