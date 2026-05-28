FCN: Kein Platz für Rückkehrer Hofmann

Jannik Hofmann droht nach seiner Rückkehr zum 1. FC Nürnberg das Abstellgleis. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben sich bereits zahlreiche Interessenten inklusive seines aktuellen Leihvereins Rot-Weiss Essen nach dem 24-Jährigen erkundigt. Für den Rechtsverteidiger dürfte nach den Transfers von Rayan Ghrieb (27) und Ioannis Masouras (29) kein Platz mehr im Kader der Franken sein.

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Hofmann war im vergangenen Sommer auf Leihbasis an die Hafenstraße gewechselt und überzeugte dort auf ganzer Linie. In 27 Drittligapartien steuerte der Rechtsfuß drei Tore und fünf Vorlagen bei. Auch in den Relegationsspielen gegen Greuther Fürth stand der Nürnberger auf dem Platz. Seinen Jugendklub könnte er in diesem Sommer trotz eines bis 2027 laufenden Arbeitspapiers nun endgültig verlassen.