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UEFA Champions League

Achtung Bayern: Angezählter Arbeloa spuckt große Töne

Am Mittwoch empfängt der FC Bayern das kriselnde Real Madrid zum Champions League-Viertelfinalrückspiel. Trainer Álvaro Arbeloa glaubt noch an eine Aufholjagd.

von Lukas Hörster
1 min.
Álvaro Arbeloa und Vincent Kompany begrüßen sich @Maxppp
beendet - 10/04 Real Madrid 1 Girona 1
15/04 FC Bayern Real Madrid

Wieder Pfiffe im Bernabéu: Am Freitagabend kam Real Madrid vor heimischem Publikum nicht über ein 1:1 gegen den FC Girona hinaus. Es war die dritte sieglose Partie in Folge für die Königlichen, die sich die spanische Meisterschaft langsam aber sicher abschminken können.

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Die letzte Titelhoffnung heißt Champions League. Und auch dort stehen die Chancen aktuell mies, schließlich verlor Real das Viertelfinalhinspiel gegen den FC Bayern mit 1:2. Am Mittwoch steigt in München das Rückspiel.

Der angezählte Álvaro Arbeloa spuckte nach dem gestrigen Remis angesichts der jüngsten Ergebnisse beachtlich große Töne. „Mittwoch gegen Bayern wird unsere Nacht“, prophezeite der Real-Trainer, „wir werden 200 Prozent reinwerfen.“

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Und weiter: „Meine Spieler fühlen, dass sie das Comeback schaffen können. Das ist das einzige, worum ich mich kümmere.“

Real sucht neuen Trainer

Um die Planung der kommenden Saison muss sich Arbeloa schließlich auch eher nicht kümmern. Dann dürfte Real einen neuen Mann an die Seitenlinie holen. Gehandelt werden unter anderem Jürgen Klopp und Didier Deschamps. Arbeloas Punkteschnitt von 2,05 liegt deutlich unter dem von Vorgänger Xabi Alonso (2,24).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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