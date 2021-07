Leipzig verleiht Ohio

Noah Ohio soll für ein Jahr in Österreich Spielpraxis sammeln. RB Leipzig verleiht den 18-jährigen Stürmer an Austria Wien. Bei den Sachsen spielte Ohio in der Vorsaison in der U19, die Rückrunde verbrachte er bei Vitesse Arnheim. In Wien soll er nun den endgültigen Sprung in den Profibereich schaffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Manuel Ortlechner begrüßt den Neuzugang mit Vorschusslorbeeren: „Wir freuen uns sehr, dass wir Noah für uns gewinnen konnten. Er ist ein Junge, der für den Fußball lebt, sich sehr ausführlich über die Austria informiert hat und sich dann mit voller Überzeugung für uns entschieden hat. Seine große Waffe ist sicher seine Schnelligkeit.“