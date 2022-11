Tchouaméni: Liverpool waren die ersten

Bevor Aurelien Tchouaméni (22) Real Madrid zugesagt hat, hatte ein anderer Klub Gespräche mit dem Mittelfeldspieler geführt. „Der erste, der sich gemeldet hatte, war Liverpool. Es gab einige Gespräche“, bestätigt der WM-Fahrer gegenüber ‚Le Parisien‘ und führt aus: „Dann kam Real. Und in meinem Kopf war alles klar. Es war Real und kein anderer. Es ist der größte Verein der Welt. Wenn du den Anspruch hast, große Dinge zu erreichen und die Geschichte deines Sports zu prägen, gibt es keinen besseren.“

Mit dem Interesse der Königlichen war die Entscheidung für den damaligen Spieler der AS Monaco klar und auch Paris St. Germain aus dem Rennen: „Ich zögerte also keine Sekunde. Ich sagte zu meinem Berater: ‚Sobald es Interesse gibt, tun wir alles, um dorthin zu gehen.‘ Die Entscheidung war bereits gefallen. Als Paris sich meldete, war meine Wahl bereits getroffen. Auch wenn ich froh war, dass PSG an mir interessiert war.“