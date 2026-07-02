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Premier League

City spannt Arsenal den Wunschspieler aus

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
Jeremy Monga blickt in die Kamera @Maxppp

Manchester City hat gute Chancen auf die Verpflichtung von Außenstürmer-Juwel Jeremy Monga. Laut Fabrizio Romano versuchen die Citizens, dem eigentlich in Führung liegenden FC Arsenal den Spieler von Zweitliga-Absteiger Leicester City auszuspannen. Verhandlungen seien bereits im Gange.

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Eine Ablöse im Bereich von sieben Millionen Euro stand zuletzt zur Debatte. Durch den Abstieg in die League One hat sich die Verhandlungsposition von Leicester enorm verschlechtert. Monga kam in der abgelaufenen Zweitligasaison zu 27 Einsätzen, dabei gelangen ihm sein erstes Profitor und zwei Torvorlagen.

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