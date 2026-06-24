Einige Klubs sind offenbar bereit, für Christian Pulisic tief in die Tasche zu greifen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ gibt es Vereine aus der MLS, die dem 27-jährigen Flügelspieler einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahressalär von umgerechnet rund neun Millionen Euro anbieten. Insgesamt winken dem Ex-Dortmunder mehr als 45 Millionen Euro. „Das Angebot von New York City ist so beeindruckend, dass es Gänsehaut bereitet. Selbst Pulisic blieb davon nicht unberührt“, so die italienische Tageszeitung.

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Der US-amerikanische Hoffnungsträger für die WM ist vertraglich bis 2027 an den AC Mailand gebunden, der eine Option auf ein weiteres Jahr besitzt. Die Gespräche über eine Ausweitung des Arbeitspapiers laufen seit mehreren Monaten, eine Einigung ist nach aktuellem Stand jedoch nicht in Sicht. Ein vorzeitiger Abgang im Sommer ist daher durchaus möglich.