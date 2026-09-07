David Alaba (34)

Der viermalige Champions League-Sieger wurde nach seinem Vertragsende bei Real Madrid unter anderem mit Lazio Rom in Verbindung gebracht, die Italiener entschieden sich jedoch für Ex-Union-Profi Diogo Leite (27). Für Manchester United ist eine Zusammenarbeit kein Thema mehr. Bleibt also abzuwarten, ob der in den vergangenen Jahren so verletzungsanfällige Abwehrspieler noch in einer Top5-Liga unterkommt.

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Daniel Carvajal (34)

In dem Rechtsverteidiger befindet sich ein zweiter Ex-Madrilene auf Vereinssuche. Lose Gerüchte kursierten zuletzt über einen möglichen Wechsel zum FC Liverpool. Womöglich will der Spanier (52 Länderspiele) seine Karriere aber im europäischen Ausland ausklingen lassen.

Renato Sanches (29)

Beim FC Chelsea wird der ehemalige Bayern-Profi nicht unterkommen (FT berichtete), Cheftrainer Xabi Alonso verzichtet auf eine Verpflichtung. Erst am Deadline Day wurde sein Vertrag von Paris St. Germain aufgelöst. Einige gute Jahre dürfte der Mittelfeldspieler noch im Tank haben.

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Raphaël Guerreiro (32)

Nach Stationen bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern hat der flexibel einsetzbare wie auch verletzungsanfällige Linksfuß in diesem Sommer über ein frühzeitiges Karriereende nachgedacht. Aktuell denkt die AS Rom über einen Vorstoß nach. Wird sich zeigen, ob Guerreiro selbst dann überzeugt werden kann.

Jadon Sancho (26)

Nicht wenige Anhänger von Borussia Dortmund wünschen sich ein erneute Rückholaktion des Dribbelkünstlers, der Manchester United in diesem Sommer endgültig hinter sich gelassen hat. Die BVB-Verantwortlichen sind hingegen nicht gänzlich von einem Deal überzeugt. Nutznießer könnten die Falcons aus Dubai sein, die Sancho kürzlich in Person von Chefcoach Jonjo Shelvey ein Angebot unterbreitet haben.