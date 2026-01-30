Bayer will sich bei PSG bedienen

Bayer Leverkusen bemüht sich intensiv um die Verpflichtung von Noham Kamara. Wie FT aus Frankreich erfuhr, führt der Bundesligist das Rennen um den 19-jährigen Innenverteidiger von Paris St. Germain sogar an. Zuletzt mischten auch Racing Straßburg und Olympique Lyon mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSG und Kamara selbst stehen einem Transfer noch in diesem Winter aufgeschlossen gegenüber. Die Wechselfrist endet am Montagabend.

Kamara ist französischer U20-Nationalspieler und besitzt bei den Parisern noch einen Profivertrag bis 2028. Dreimal lief der Rechtsfuß bislang für das Starensemble des Champions League-Siegers auf. In Leverkusen winkt womöglich mehr Einsatzzeit.