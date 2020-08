Barça will Jesus – wohin zieht es Suárez?

Eine der ersten Entscheidungen von Ronald Koeman betrifft die Besetzung im Sturm. Luis Suárez soll den FC Barcelona verlassen. Das Problem: Der Uruguayer kassiert 16 Millionen Euro brutto und ist nicht zu finanziellen Einbußen bereit. Es stehen also zunächst harte Verhandlungen über eine Vertragsauflösung ins Haus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Parallel zu diesen Gesprächen laufen auch schon Verhandlungen mit möglichen Abnehmern. Ajax Amsterdam soll ein Angebot mit einem Jahresgehalt von drei Millionen Euro eingereicht haben. Sportdirektor Marc Overmars sagte nun aber bei ‚Ziggo Sport‘: „Die Chance, dass Suárez kommt, ist recht klein.“ Und auch San Lorenzo aus Argentinien hat sich in Stellung gebracht. Präsident Marcelo Tinelli erklärte gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ offenherzig. „Die Menschen lieben ihn. Er würde hier eine tolle Zeit haben. Es wäre ein Traum, Luis in San Lorenzo zu haben. Die Türen stehen offen.“

Der katalanischen ‚Sport‘ zufolge ist auch Paris St. Germain ein potenzieller Nutznießer der bevorstehenden Trennung des 33-Jährigen vom FC Barcelona. Schon vor zwei Jahren bemühte sich PSG auf Geheiß von Neymar um Suárez. Ein erneuter Vorstoß sei denkbar – wenngleich mit Mauro Icardi (27) bereits ein zentraler Stürmer für 50 Millionen Euro verpflichtet wurde. Weitere Anfragen soll es aus der Premier League und aus der Serie A geben. Auch Inter Miami aus der Major League Soccer hatte sich schon vor Monaten in Stellung gebracht.

Jesus als Ersatz?

Die Suche nach einer neuen Nummer neun läuft in Barcelona derweil schon auf Hochtouren. Lautaro Martínez (23) von Inter Mailand ist weiterhin ein Kandidat. Wie die ‚as‘ und ‚Globoesporte‘ unisono vermelden, liegt der Fokus mittlerweile aber auf Gabriel Jesus. Barça soll bereits Kontakt zu Manchester City aufgenommen haben. Der 23-jährige Brasilianer könnte in einen Tauschdeal mit Lionel Messi eingebaut werden. Der Argentinier will die Blaugrana nach 20 Jahren verlassen und schielt auf einen Wechsel zu City.