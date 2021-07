Darmstadt holt Pfeiffer

Luca Pfeiffer (24) wird in der kommenden Saison für den SV Darmstadt 98 auflaufen. Der Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis vom FC Midtjylland ans Böllenfalltor.

„Ich bin sehr glücklich darüber, in der neue Saison ein Teil der Lilien-Familie zu sein. In den Gesprächen haben mir die sportlich Verantwortlichen von Beginn an ein sehr gutes Gefühl gegeben, weshalb ich überzeugt bin, dass Darmstadt 98 der richtige Schritt für mich ist“, sagt der 1,96 Meter große Angreifer.