Eintracht: Zetterer schon wieder weg?

Michael Zetterer könnte Eintracht Frankfurt schon im Sommer wieder den Rücken kehren. Laut ‚Absolut Fussball‘ ist der 30-Jährige unzufrieden mit seiner Rolle als Ersatzmann und zieht deshalb einen Abgang in Erwägung. Erst im vergangenen Sommer war der Torhüter für sechs Millionen Euro von Werder Bremen an den Main gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort fungiert Zetterer als Lückenfüller, wenn Kauã Santos verletzt ist oder zu viele Patzer einstreut. Langfristig will die SGE auf den 22-Jährigen setzen, unter Albert Riera zeigt Santos im Moment ansteigende Form. Zuletzt hatte Zetterer zu Protokoll gegeben, dass er sich eine Rückkehr an die Weser vorstellen könne.

Beim SVW stand der gebürtige Münchner seit 2015 unter Vertrag und erkämpfte sich in den vergangenen Jahren seinen Stammplatz. Insgesamt kommt Zetterer auf 80 Pflichtspiele für Bremen, zwischenzeitlich war er aufgrund seiner starken Leistungen sogar bei der deutschen Nationalmannschaft im Gespräch.