Wechselgedanken: Woltemade verfolgt klaren Plan

33 Spiele in der Premier League, acht Tore, drei Assists. Hinzu kommen ein Tor und eine Vorlage in der Champions League. Die Statistiken von Nick Woltemade in England sind nicht katastrophal. Vergleicht man seine Quote aus der ersten mit der aus der zweiten Saisonhälfte, bemerkt man aber einen deutlichen Abfall.

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Das erklärt sich der lange Angreifer von Newcastle United im ‚Stern‘-Interview wie folgt: „Von mir wird in jedem Spiel ein Tor oder eine Vorlage erwartet. Wenn ich aber nicht im Angriff spiele, ist es für mich deutlich schwieriger, in die torgefährlichen Räume zu kommen.“ Das damit einhergehende Ausmaß der Kritik an seiner Person habe ihn „schon überrascht“. Inzwischen lasse er aber „Dinge, die belastend sein können, nicht mehr so an mich heran“.

Hoher Anspruch an sich selbst

Zufrieden stellt ihn die eigene Torquote deshalb aber nicht. „Natürlich bin ich nicht zufrieden damit, wie die vergangenen Monate sportlich gelaufen sind – gerade weil meine Anfangszeit in Newcastle so stark war. Das hat die Erwartungen in die Höhe getrieben, auch bei mir“, gibt Woltemade zu Protokoll.

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Insgesamt ist der 24-Jährige aber glücklich über seinen Wechsel zu den Magpies: „Ich bin mit 23 Jahren in die Premier League gewechselt, in die beste Liga der Welt. Ich habe viel gelernt in dieser Saison. Ich habe athletisch zugelegt, ich kann das enorme Tempo mitgehen und mich in Zweikämpfen behaupten. Insgesamt war das ein Schritt nach vorn. Deshalb habe ich auch keine Zweifel, was Newcastle betrifft. Ich werde mich dort durchsetzen.“

Berichte über Wechselgedanken

Ein eindeutiges Bekenntnis zu seinem derzeitigen Arbeitgeber? Bis 2031 steht Woltemade bei Newcastle unter Vertrag. Der Premier League-Klub zahlte 75 Millionen Euro Ablöse an Stuttgart. Dass sich die Wege nach einem Jahr wieder trennen, wäre ohnehin mit einem enormen Aufwand verbunden. Dennoch berichtet ‚Bild‘, dass Woltemade stört, nicht häufiger im Sturm eingesetzt zu werden – so wie zu seiner Anfangszeit in England, als seine Quote deutlich besser war.

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Sollte sich an seiner Rolle nichts ändern, würde Woltemade auch über einen Wechsel nachdenken, berichtet das Boulevardblatt. Kontakt zu einem anderen Verein habe es aber keinen gegeben, auch wenn es Gerüchte zum Interesse von Borussia Dortmund, Atlético Madrid oder Aston Villa gab. Das deckt sich dann auch mit den Aussagen, die der elfmalige Nationalspieler im Interview mit dem ‚Stern‘ getätigt hat.