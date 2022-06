„Countdown Lukaku“ | Trauer um Mané-Abgang

Alles bereit für Lukaku-Rückkehr

Bei Inter Mailand erwartet man sehnsüchtig die Rückkehr von Stürmer Romelu Lukaku (29). Ein Leih-Deal mit anschließender Kaufoption wird in Verhandlungen mit dem FC Chelsea angestrebt – die Nerazzuri sind optimistisch, dass der Deal über die Bühne geht. Der ‚Corriere dello Sport‘ zählt auf dem Frontcover schon den „Countdown Lukaku“ herunter. Inter hat bereits die Sicherheitskräfte am Flughafen alarmiert, denn „Big Rom ist zur Landung bereit“, ist sich das Fachblatt sicher. Ein Durchbruch wird bald erwartet. Die nächste virtuelle Gesprächsrunde zwischen den Klubs ist für spätestens Anfang nächster Woche geplant.

Trauriger Mané-Abschied

Auf der Insel trauert man dem bevorstehenden Abgang von Sadio Mané (30) ein wenig nach. Den Star-Angreifer des FC Liverpool zieht es in diesem Sommer zum FC Bayern München. In der Samstagsausgabe des ‚Daily Express‘ ziert die Schlagzeile „Sad End“ die Innenseiten. Manés Bilderbuchkarriere in der englischen Premier League nimmt mit dessen Abschied ein „trauriges Ende“. Denn bei den Reds zählte der Stürmer zu den Publikumslieblingen. Mit dem Senegalesen im Angriff heimste Liverpool zahlreiche Trophäen ein. Der Triumph in der Champions League 2019 und der Meisterschaftsgewinn in der Premier League 2020 zählen unter anderem zu den großen Highlights in einer höchst erfolgreichen Partnerschaft.

Transfers: Barça arbeitet unter Hochdruck

Wandert der Blick auf die iberische Halbinsel so fällt einem das Titelblatt der spanischen ‚Sport‘ ins Auge. „Fünf Unterschriften zum Start“, der FC Barcelona will schon bald ein neues Quintett in den Kader aufnehmen. Wären da nicht massive finanzielle Hürden, die man bei den Katalanen in den nächsten Wochen durch Gehaltskürzungen und Verkäufe in den Griff bekommen will, hätte man bereits Neuzugänge präsentieren können. Die Verträge der ablösefreien Andreas Christensen (26/FC Chelsea) und Franck Kessié (25/AC Mailand) sind bereits seit längerem unter Dach und Fach. Auch mit Robert Lewandowski (33/FC Bayern München) hat man sich längst über einen Zweijahresvertrag geeinigt. Das Veto von der Säbener Straße verzögert allerdings weiterhin die Traumerfüllung des Polen. Zusätzlich plant Barcelona, Marcos Alonso (31) und César Azpilicueta (32) vom FC Chelsea ablösefrei unter Vertrag zu nehmen. Ein geschäftiger Sommer, den die Verantwortlichen in Katalonien durchleben.