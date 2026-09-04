Überraschung: Top-Deal für Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg bekommt für Denis Vavro (30) voraussichtlich deutlich mehr Geld als bisher angenommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, handelte der Zweitligist beim Abgang des Innenverteidigers zu Viktoria Pilsen kurz vor dem Deadline Day eine hohe Einsatzklausel aus. Bisher wurde berichtet, dass für den Problemprofi trotz eines vorherigen Wolfsburg-Vertrags bis 2028 keine Ablöse gezahlt wurde. Stattdessen fließt laut der Boulevardzeitung nach nur wenigen Einsätzen „eine niedrige siebenstellige Summe“ an den VfL.

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Das überrascht. Einen großen Markt gab es für den Slowaken nicht, die Niedersachsen versuchten lange, den Abwehrspieler loszuwerden. Sportlich hatte Vavro in Wolfsburg keine Zukunft mehr, zudem gab es Störgeräusche abseits des Platzes.