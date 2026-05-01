Gute Quote: Bedient sich United bei der Konkurrenz?

Manchester United wirft ein Auge auf El Hadji Malick Diouf (21) von West Ham United. Laut dem ‚Guardian‘ sehen die Red Devils in dem Linksverteidiger einen möglichen Konkurrenten für Platzhirsch Luke Shaw (30). Zudem sei mindestens ein weiterer Premier League-Klub an Diouf dran.

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Der Senegalese (18 Länderspiele) war im vergangenen Sommer für 22 Millionen Euro von Slavia Prag zu den Hammers gekommen. Auf der Insel avancierte der Linksfuß auf Anhieb zum Stammspieler, mit fünf Assists ist Diouf hinter Kapitän Jarrod Bowen (29) sogar der zweitbeste Vorlagengeber bei West Ham.