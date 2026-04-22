Fortuna droht großer Sommer-Exodus

Fortuna Düsseldorf droht im Sommer im Abstiegsfall ein massiver personeller Aderlass. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besitzen lediglich sieben Spieler einen gültigen Vertrag für die dritte Liga. Die restlichen 28 Spieler könnten den Verein demnach ablösefrei verlassen, sollte der derzeitige Tabellen-17. den Klassenerhalt nicht schaffen.

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Grund für dieses Szenario ist die Vertragspolitik der Vorgänger Klaus Allofs und Christian Weber, die den Fortuna-Akteuren die entsprechenden Arbeitspapiere verteilten. Die Winter-Neuzugänge unter der Regie von Sven Mislintat haben sich hingegen allesamt auch im Falle eines Abstiegs zum Verein bekannt. Zudem könnte die Fortuna weiterhin auf die Eigengewächse Tim Oberdorf (29), Sima Suso (20) und Anas Slimani (18) zurückgreifen. Während insgesamt 13 (Leih-)Verträge im Sommer ohnehin auslaufen, wären bei einem Abstieg auch die restlichen 15 Profis ablösefrei auf dem Markt verfügbar.