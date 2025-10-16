Eriksen vor Startelf-Debüt

Christian Eriksen (33) darf sein Können offenbar erstmals von Beginn an für den VfL Wolfsburg zeigen. Laut einem Bericht der ‚AZ/WAZ‘ wird der Mittelfeldstratege gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr) sein Startelf-Debüt für die Niedersachsen feiern. Profitieren könnte der Routinier von einem möglichen Ausfall von Maximilian Arnold (31), dessen Einsatzfähigkeit nach seiner Oberschenkelverletzung in der vergangenen Woche beim Testspiel gegen Hertha BSC (0:2) fraglich ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Paul Simonis will sich in Bezug auf Eriksen noch nicht in die Karten schauen lassen: „Es kann so sein, ja. Aber das ist noch ein Geheimnis. Er hat jetzt glaube ich 20 Trainingseinheiten und auch zwei Spiele (für die dänische Nationalmannschaft, Anm. d. Red.) gemacht, wird jede Woche stärker. Wir müssen einfach sehen, ob es schon für die Startelf reicht. Es wäre dann hier sicher möglich, dass er zum Beispiel zusammen mit Lovro Majer spielt. Aber auch das ist noch ein Geheimnis.“ Bislang kam Eriksen dreimal als Einwechselspieler zum Einsatz.