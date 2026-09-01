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Mega-Deal: Alles klar bei Enzo

von Lukas Hörster - Quelle: Gianluca Di Marzio
Enzo Fernández jubelt @Maxppp

Enzo Fernández wechselt aller Voraussicht nach am heutigen Deadline Day noch zu Manchester City. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, haben sich die Skyblues mit dem FC Chelsea geeinigt. Rund 140 Millionen Euro Ablöse stehen für den 25-jährigen Mittelfeldspieler im Raum.

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Enzo selbst hat schon den Daumen für einen Wechsel nach Manchester gehoben. Dort trifft der Argentinier (49 Länderspiele) auf seinen Ex-Coach Enzo Maresca, der seinen Namensvetter unbedingt in seinem neuen Team haben will. Bis Mitternacht bleibt Zeit, den Deal zu finalisieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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