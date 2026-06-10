Durch die Vertragsverlängerung beim FC Schalke steigt Loris Karius zum Spitzenverdiener bei den Knappen auf. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat sich das Gehalt des 32-jährigen Torhüters verdoppelt. Er verdiene jetzt mehr als eine Million Euro pro Saison.

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In der abgelaufenen Spielzeit war Karius ein sicherer Rückhalt bei Königsblau und hatte großen Anteil am Aufstieg. Karius kehrt nach fünf Jahren in die Bundesliga zurück. Dort hat er für den FSV Mainz und Union Berlin insgesamt 95 Spiele absolviert.