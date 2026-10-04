Luca Reggiani liebäugelt tatsächlich mit einer Luftveränderung im Winter. Laut der ‚Bild‘ kommt für den 18-jährigen Innenverteidiger ein Wechsel infrage, wenn sich an seiner sportlichen Situation unter Niko Kovac bis zur Winterpause nichts ändern sollte.

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Die ‚Ruhr Nachrichten‘ hatten Reggiani bereits am gestrigen Samstag als Verkaufskandidaten Nummer eins beim BVB aufgeführt. Der Italiener hatte zum Ende der vergangenen Saison seine ersten Profispiele absolviert. In dieser Spielzeit kommt Reggiani aber fast gar nicht zum Zug.