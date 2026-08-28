FC Bayern: So heiß ist die Spur zu Osorio

Die Gerüchteküche brodelt und auch beim FC Bayern kommen in den finalen Tagen der Transferphase immer wieder neue Namen ins Spiel. Die Spur von Darío Osorio an die Säbener Straße ist nach FT-Informationen derzeit aber noch nicht besonders heiß. Kontakt zur Spielerseite wurde von den Münchnern noch nicht etabliert, ein kurzfristiger Transfer steht deshalb nicht an.

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‚Bold.dk‘ berichtete zuletzt, dass Scouts des Bundesliga-Primus in Dänemark waren, um den 22-jährigen Chilenen live zu beobachten. Der Flügelstürmer wurde im Anschluss als möglicher Neuzugang gehandelt, sollte Arijon Ibrahimovic (20) den Verein noch per Leihe verlassen. Nach aktuellem Stand müssten die Bayern bei Osorio aber sehr schnell sehr konkret werden, um vor dem Deadline Day noch einen Abschluss zu bewerkstelligen.