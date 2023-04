Mazraoui unzufrieden: So plant Bayern

Trotz geringer Einsatzzeiten will man beim FC Bayern weiter auf Noussair Mazraoui bauen. Wie ‚Sport1‘ berichtet, steht der Rechtsverteidiger nicht zum Verkauf und ist fester Bestandteil der Planungen für die nächste Saison.

Will Mazraoui wieder regelmäßiger auf dem Platz stehen, müsse der 25-Jährige nach Einschätzung der Bayern-Verantwortlichen „wieder auf sein körperliches und spielerisches Level“ vor seiner monatelangen Ausfallzeit kommen.

Mazraoui beklagte sich jüngst wortstark und ausführlich über sein Reservisten-Dasein, schloss auch einen Abgang im Sommer nicht aus: „Wenn die Situation so bleibt, ist das nicht das, was ich will. Und nicht das, was ich verdient habe.“ Die katalanische Zeitung ‚Sport‘ brachte den marokkanischen Nationalspieler daraufhin beim FC Barcelona ins Gespräch.

