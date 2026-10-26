Wer Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt als Sportvorstand folgen wird, ist aktuell noch unklar. Die SGE will aber möglichst schnell einen Nachfolger präsentieren. Denn: Das Transferfenster rückt näher und die Baustellen im Team von Adi Hütter werden Woche für Woche sichtbar. FT erklärt, wo die Eintracht sich im Winter verstärken muss.

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Tor

Die späte Verpflichtung von Noah Atubolu (24) ließ viele Fans der Eintracht aufatmen. Mit dem deutschen Nationaltorhüter planen die Hessen mittlefristig als Nummer eins, da Kauã Santos (23) den hohen Erwartungen nicht gerecht werden konnte. Atubolu konnte sich im bisherigen Saisonverlauf zwar noch nicht richtig zeigen, ein neuer Torhüter wird in Frankfurt aber im Winter wohl kaum aufschlagen.

Abwehr

In der Defensive drückt der Schuh spätestens seit der vergangenen Saison gewaltig. In den Griff bekommen haben das Problem weder Dino Toppmöller noch Albert Riera oder jetzt Adi Hütter. Der Österreicher kritisierte zuletzt seinen Abwehrchef und Kapitän Robin Koch (30) sogar öffentlich scharf. Klar ist aber: Hütter fehlen die Alternativen. Einzig Neuzugang Lilian Brassier (26) stellt seine Tauglichkeit bislang unter Beweis, Otávio (20) benötigt noch Zeit und Jeremiaha Maluze (21) kommt erst auf drei Einsätze bei den Profis.

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Da Nnamdi Collins (22) schon lange nach seiner Form sucht und eher rechts hinten gebraucht wird, muss die Eintracht sich im Winter dringend im Abwehrzentrum verstärken. Doch auch auf den Außenverteidigerpositionen herrscht Bedarf. Neben Collins stehen nur noch die unerfahrenen Keita Kosugi (20) für die linke Seite und Elias Baum (21) für die rechte Seite zur Verfügung. Routinier Timothy Chandler (36) ist seit vielen Jahren nur noch Teilzeitprofi. Auch für die Außenbahn benötigt die Eintracht also dringend Neuzugänge, um die Gegentorflut einzudämmen.

Mittelfeld

Hier dürften die Sorgenfalten von Hütter am wenigsten sichtbar sein. Zwar hat sich bei Can Uzun (20) eine neue Baustelle aufgetan, insgesamt ist das Mittelfeld aber qualitativ und quantitativ ordentlich besetzt. Zuletzt haben Noel Aseko (20) und Raphael Onyedika (25) im zentralen Mittelfeld gegen Borussia Dortmund (0:1) durchaus überzeugt, offensiv und auf den Außenbahnen hat Hütter gleich mehrere Spieler, die nahe an der Stammelf sind.

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Angriff

Hütter lässt gern mit zwei Spitzen spielen. Younes Ebnoutalib (23) und Jonathan Burkardt (26) sind dort im Moment über jeden Zweifel erhaben – allerdings auch, weil die Konkurrenz fehlt. Neuzugang Malik Pimpong (18) ist noch keine ernsthafte Option. Da Ebnoutalib und Burkardt in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen heimgesucht wurden, ist der Angriff viel zu dünn besetzt. Hier muss der neue Sportvorstand im Winter dringend nachlegen.