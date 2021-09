Werner spricht über Verlängerung in Kiel

Ole Werner und Holstein Kiel sind in guten Gesprächen über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages. Im ‚NDR Sportclub‘ erklärt der 33-Jährige, welche Bedingungen für eine Verlängerung gegeben sein müssen: „Ich glaube, dass es, wenn man über eine Zusammenarbeit spricht, wichtig ist, dass alle Seiten die gleichen Vorstellungen von der Zukunft haben und vor allem auch die gleichen Vorstellungen haben von einer Weiterentwicklung des Vereins.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Werner ist seit Oktober 2019 Trainer in Kiel und verpasste in der abgelaufenen Saison in der Relegation gegen den 1. FC Köln den Aufstieg in die Bundesliga. In dieser Saison kommen die Störche aber noch nicht in Fahrt, nach fünf Spieltagen steht Platz 15 in Liga zwei zu Buche. „Wichtig ist aber für uns auch die aktuelle Situation so in die richtige Richtung zu lenken, dass wir uns auch über diese Themen im Detail Gedanken machen können. Aber erstmal glaube ich, ist es wichtig in der aktuellen Saison anzukommen“, erklärt Werner.