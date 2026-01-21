Real-Zukunft: Vini spricht Klartext

Vinicius Junior (25) sieht seine Zukunft laut eigener Aussage bei Real Madrid. „Ich möchte noch lange hier bleiben“, äußerte sich Vini im Anschluss an den gestrigen 6:1-Sieg gegen die AS Monaco bei ‚TNT Sports‘. Über die Verhandlungen, seinen 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern, sagte der Brasilianer: „Es wird viel über eine Vertragsverlängerung gesprochen, ja, aber ich habe noch ein Jahr vor mir. Wir sind sehr gelassen. Ich vertraue dem Präsidenten und er vertraut mir.“

Man habe „ein sehr gutes Verhältnis“, so Vini weiter, „wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Dinge klären. Wir haben es nicht eilig.“ Nach der Entlassung von Xabi Alonso, mit dem der Offensivstar nicht gut zurechtkam, sollen die Chancen auf eine Vini-Verlängerung wieder gestiegen sein.