Anselmino verlässt Chelsea erneut
Der Weg von Aaron Anselmino führt nach Frankreich. In der Ligue 1 wird der argentinische Innenverteidiger weiter Spielpraxis sammeln, er schließt sich bis zum Saisonende per Leihe Racing Straßburg an.
Bei Borussia Dortmund machte man sich bis wenige Tage vor Ende der Transferperiode noch Hoffnung auf eine Rückkehr des 20-Jährigen, der FC Chelsea hatte für Anselmino aber einen ganz anderen Plan vorgesehen und schickt ihn nun zum Farmteam.
