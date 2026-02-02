Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Premier League

Anselmino verlässt Chelsea erneut

von Dominik Schneider
Anselmino sucht Anspielstationen @Maxppp

Der Weg von Aaron Anselmino führt nach Frankreich. In der Ligue 1 wird der argentinische Innenverteidiger weiter Spielpraxis sammeln, er schließt sich bis zum Saisonende per Leihe Racing Straßburg an.

Unter der Anzeige geht's weiter
Chelsea FC
Aaron Anselmino has joined Ligue 1 club Strasbourg on loan for the remainder of the 2025/26 season.
Bei X ansehen

Bei Borussia Dortmund machte man sich bis wenige Tage vor Ende der Transferperiode noch Hoffnung auf eine Rückkehr des 20-Jährigen, der FC Chelsea hatte für Anselmino aber einen ganz anderen Plan vorgesehen und schickt ihn nun zum Farmteam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Chelsea
Straßburg
Aaron Anselmino

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Chelsea Logo FC Chelsea
Straßburg Logo Racing Straßburg
Aaron Anselmino Aaron Anselmino
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert