Gündogan schwärmt vom „Westfalenstadion“

Gefragt nach dem Stadion mit der besten Atmosphäre muss Ilkay Gündogan nicht lange überlegen. „Westfalenstadion“, antwortet der Mittelfeldspieler von Manchester City auf eine entsprechende User-Frage bei Twitter und führt aus, „großartige Atmosphäre, die es für jeden Gegner schwierig macht, vor der Gelben Wand zu bestehen.“

Zwischen 2011 und 2016 kam Gündogan zu 157 Pflichtspieleinsätzen für Borussia Dortmund. Für City stehen mittlerweile 154 Partien zu Buche. Unter Pep Guardiola ist der 29-jährige Ballverteiler gesetzt und kam allein in dieser Saison zu 40 Pflichtspielen.

Westfalenstadion, @BVB. Amazing atmosphere, always difficult for every opponent to handle in front of the yellow wall. https://t.co/FEq74JhfdL