Bedient sich United bei neuem Ronaldo-Klub?

Manchester United ist auf der Suche nach einer Verstärkung im Offensivbereich und streckt dabei angeblich die Fühler nach Vincent Aboubakar von Al Nassr aus. Laut der saudi-arabischen Tageszeitung ‚OKAZ‘ liegen dem neuen Verein von Cristiano Ronaldo zwei Leihanfragen vor. Eine davon soll von den Red Devils stammen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben United zeigt dem Bericht zufolge auch Fenerbahce Interesse am 30-jährigen Mittelstürmer, der bei der Weltmeisterschaft in Katar mit Kamerun an den Start ging. Dort erzielte der 95-fache Nationalspieler jeweils einen Treffer gegen Serbien (3:3) und Brasilien (1:0). Nach der Ankunft von CR7 bei seinem aktuellen Arbeitgeber scheint für Aboubakar nun offenbar kein Platz mehr im Team zu sein.

Lese-Tipp

United holt Butland