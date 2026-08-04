Offizielles Angebot: Neuer Schalke-Anlauf bei Ebimbe

Der Wechsel von Jesper Lindström (26) zum FC Schalke 04 ist geplatzt. Laut der SSC Neapel möchte der Bundesliga-Aufsteiger nach den Verletzungen von Robin Gosens (32) und Dejan Ljubicic (28) an anderen Stellschrauben drehen. Das bringt offenbar Junior Dina Ebimbe wieder ins Spiel.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Schalke bei Eintracht Frankfurt ein schriftliches Kaufangebot für den 25-Jährigen eingereicht. Wie die SGE auf das Angebot reagiert hat, wird nicht überliefert. Der Bezahlsender führt an, dass die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen.

Dem flexibel einsetzbaren Flügelspieler habe Königsblau einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr vorgelegt. Anfang Juli berichtete die ‚WAZ‘, dass sich der Bundesliga-Aufsteiger mit Ebimbe einig wäre, laut ‚Sky‘ wurde bislang jedoch noch keine Übereinkunft erzielt.

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Neue Bewegung

Seit einigen Wochen wird Schalke bereits mit Ebimbe in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde es ruhiger im Poker, der nun jedoch wieder Fahrt aufzunehmen scheint. Ebimbe, bei dem inzwischen sogar ein Verbleib in Frankfurt eine Option ist, steht in der Mainmetropole noch bis 2027 unter Vertrag.