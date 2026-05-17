Stage über Werder-Zukunft: „Es gibt nicht viel Gutes"

Jens Stage lässt seine Zukunft beim SV Werder Bremen offen. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der 29-Jährige: „Ich muss schauen, was im Sommer passiert, werde das mit meiner Familie und mit meinem Berater besprechen. Ich bin hier glücklich, aber im Fußball weiß man nie. Es ist nichts ausgeschlossen.“ Für den Dänen ist vor allem die sportliche Perspektive der Bremer entscheidend: „Für mich ist wichtig, dass der Verein in die richtige Richtung geht. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wechsle ich zu einem neuen Verein oder ich bleibe für viele Jahre noch hier.“

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Stage war in dieser Spielzeit die Lebensversicherung der Bremer: Mit zehn Toren und zwei Vorlagen hatte der zentrale Mittelfeldspieler großen Anteil daran, dass die Grün-Weißen die Saison über dem Strich beenden konnten. Trainer Daniel Thioune würde seinen Leistungsträger entsprechend gerne halten: „Ich würde gerne mit ihm weiterarbeiten. Wir müssen für uns werben, damit er sich für unseren Weg entscheidet.“ Stage selbst zeigte sich derweil äußerst enttäuscht über das sportliche Abschneiden Werders in dieser Saison: „Es gibt nicht viel Gutes. Es war vieles richtig schlecht. Das einzig Gute war, dass wir am Tiefpunkt waren und da rausgekommen sind. Der Klassenerhalt war mega wichtig.“