„Immer wieder dieselben“: Muslic zählt S04-Profis an

Im Sommer holte Frank Baumann in Miron Muslic genau den richtigen Trainer zu Schalke 04. Unter dem Österreicher thront Königsblau an der Spitze der zweiten Liga – damit einher ging ein größerer Kader-Umbau.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei war Muslic eines besonders wichtig. „Seit dem Sommer und auch jetzt im Winter haben wir genau hingeschaut: Wer ist belastbar und kann konstant für Schalke spielen“, so der Coach laut der ‚WAZ‘. Denn: Auf Schalke gab und gibt es große Verletzungsprobleme. Aktuell stehen zwölf Profis nicht zur Verfügung.

Muslic konstatiert überdeutlich: „Es sind immer wieder dieselben Spieler, die schon letzte Saison wenig zur Verfügung standen. Ein Qualitätsmerkmal eines Spielers ist Verfügbarkeit und Belastbarkeit.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wen Muslic anspricht

Spannend ist natürlich die Frage, wen der 43-Jährige mit seiner Aussage meinen könnte. Der Blick in die Verletzungshistorie bringt Aufschluss:

Christopher Antwi-Adjej (32): Der Flügelspieler verpasste in der vergangenen Saison sieben Pflichtspiele mit Oberschenkelproblemen – in der laufenden Spielzeit sind es Muskel- und Achillessehenbeschwerden. Seit kurz vor Weihnachten ist Antwi-Adjej schon raus. Sein am Saisonende auslaufender Vertrag verlängert sich bei Aufstieg und 20 Einsätzen. Diese Marke wird er wohl nicht mehr erreichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Adrian Gantenbein (24): Immer wieder ist es die Wade, die den Schweizer am Beackern der Außenbahn hindert. Seit er 2024 auf Schalke ankam, verpasste Gantenbein schon 18 Mal ein Spiel verletzt.

Bryan Lasme (27): Groß, schwer – aber trotzdem sau schnell: Eine Kombination, die häufig verletzungsanfällig ist. So auch beim Stürmer, der seit 2023 mehr Spiele verpasste als absolvierte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Emil Höjlund (21): Dem Mittelstürmer machte zwischen zwei Achillessehnenverletzungen auch noch der Oberschenkel zu schaffen. Die bittere Bilanz: 15 Einsätze für Schalke stehen 40 verpassten Spielen gegenüber.