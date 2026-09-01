Zuletzt standen die Zeichen darauf, dass Jean-Mattéo Bahoya bei Eintracht Frankfurt bleiben wird. Zwar wollten die Hessen den Linksaußen zu Hull City transferieren, der Franzose ließ den Deal aber platzen.

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Leeds United entspricht nun eher den Vorstellungen des Franzosen. Nach FT-Informationen hat Bahoya dem Angebot der Whites zugestimmt. Und auch die beiden Erstligisten haben eine Einigung über einen Wechsel erzielt.

Der Medizincheck ist bereits terminiert, bis um Mitternacht hat der dreifache englische Meister noch Zeit, den Transfer final über die Bühne zu bekommen und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.