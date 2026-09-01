Menü Suche
Kommentar 1
FT-Exklusiv Bundesliga

Einigung: Eintracht gibt Bahoya ab

Eintracht Frankfurt hat noch einen Abnehmer für Jean-Mattéo Bahoya gefunden. Den 21-jährigen Franzosen zieht es in die englische Premier League.

von Remo Schatz - Quelle: FT-Exklusiv
Jean-Mattéo Bahoya im Trikot von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Zuletzt standen die Zeichen darauf, dass Jean-Mattéo Bahoya bei Eintracht Frankfurt bleiben wird. Zwar wollten die Hessen den Linksaußen zu Hull City transferieren, der Franzose ließ den Deal aber platzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leeds United entspricht nun eher den Vorstellungen des Franzosen. Nach FT-Informationen hat Bahoya dem Angebot der Whites zugestimmt. Und auch die beiden Erstligisten haben eine Einigung über einen Wechsel erzielt.

Der Medizincheck ist bereits terminiert, bis um Mitternacht hat der dreifache englische Meister noch Zeit, den Transfer final über die Bühne zu bekommen und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Frankfurt
Leeds
Jean-Mattéo Bahoya

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Leeds Logo Leeds United
Jean-Mattéo Bahoya Jean-Mattéo Bahoya
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert