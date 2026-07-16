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Bringt Matsima dem FCA viele Millionen?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky Sports
Chrislain Matsima haut gegen den Ball @Maxppp

Chrislain Matsima (24) hat Interesse in der Premier League geweckt. Das britische ‚Sky Sports‘ berichtet, dass Crystal Palace Interesse an dem Innenverteidiger des FC Augsburg bekundet. Matsima sei als möglicher Nachfolger von Maxence Lacroix (26) angedacht, sollte der WM-Fahrer in diesem Sommer den nächsten Schritt gehen.

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Matsimas Vertrag in der Fuggerstadt läuft bis 2030, eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Insofern könnte der FCA auf eine Millionen-Ablöse für den gleichermaßen schnellen wie wuchtigen Rechtsfuß hoffen.

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