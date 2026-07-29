Im Werben um Antonio Nusa hat die AS Rom offenbar einen wichtigen Schritt gemacht. Nach Informationen des ‚Corriere dello Sport‘ hat der 21-jährige Flügelspieler von RB Leipzig einem Wechsel grundsätzlich zugestimmt. Die von den Sachsen geforderte Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro dürfte die Verhandlungen zwischen den Klubs allerdings erschweren.

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Ein weiterer Kandidat bei der Roma ist der Frankfurter Jean-Mattéo Bahoya (21). Er gilt als günstigere Alternative und passt aufgrund seines Tempos sowie seiner Dribbelstärke ebenfalls ins Anforderingsprofil von Trainer Gian Piero Gasperini. Bahoya wird von Frankfurt laut dem ‚Corriere dello Sport‘ auf rund 25 Millionen Euro taxiert. Er dürfte vor allem dann in den Fokus rücken, sollte Leipzig auf den bisherigen Ablöseforderungen beharren.