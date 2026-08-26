Barça baggert an HSV-Toptalent

Der FC Barcelona ist derzeit auf der Suche nach einem Linksfuß in der Innenverteidigung. Diese Eigenschaften treffen auf Mikael Baza vom Hamburger SV zwar zu, er ist für die vakante Stelle aber wohl noch nicht eingeplant. Trotzdem könnte er bald zu den Katalanen wechseln.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, arbeitet Barça derzeit unter Hochdruck an der Verpflichtung des 16-Jährigen. Baza, Cousin von Bayerns Jonathan Tah (30), steht beim HSV nur noch ein Jahr unter Vertrag. Der deutsche U16-Nationalspieler sei sehr offen für einen Wechsel.

Aktuell laufen noch die Verhandlungen mit den Rothosen. Zunächst sei Baza für die U19 und die Zweitvertretung der Blaugrana eingeplant, mittelfristig dann aber für die Profis. Der Youngster ist seit zwei Jahren in der Jugend des HSV und kommt aktuell auch in der Regionalliga Nord für die zweite Mannschaft zum Einsatz.