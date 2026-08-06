FIFA stellt sich hinter Infantino

Die FIFA spricht Gianni Infantino ihre Unterstützung aus. „Im Anschluss an ein Treffen in Rabat (Marokko) bekräftigten der FIFA-Generalsekretär und die anwesenden Mitglieder der FIFA-Geschäftsleitung ihre uneingeschränkte Unterstützung für FIFA-Präsident Gianni Infantino – den einzigen Amtsträger, der von den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden gewählt wurde“, heißt in einer vom Weltverband veröffentlichten Stellungnahme.

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FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, Morocco.



More details: https://t.co/6orsmB5FMb pic.twitter.com/8SQgVzUF1z — FIFA (@FIFAcom) August 5, 2026

Weiter heißt es, dass Infantino umgekehrt, „seine volle Unterstützung für den FIFA-Generalsekretär und die FIFA-Administration“ betont habe. Infantino war nach seinem Versuch, die Weltmeisterschaft künftig zu privatisieren, heftig in die Kritik geraten. In dem Statement räumt die FIFA auch „Fehler“ im Rahmen dieses Vorhabens ein. Gleichzeitig betont sie: „Die FIFA wird keinerlei Angriffe auf ihre Integrität dulden und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um ihren Ruf zu verteidigen.“