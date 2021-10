Traoré nicht zu Dynamo

Ibrahima Traoré muss sich erneut auf Vereinssuche begeben. Wie das Onlineportal ‚Sächsische.de‘ berichtet, sind die Vertragsverhandlungen mit Dynamo Dresden gescheitert. Zuvor absolvierte der vereinslose Offensivspieler über mehrere Tage ein Probetraining bei den Sachsen.

Dynamo-Coach Alexander Schmidt äußerte sich jedoch von Beginn an skeptisch, ob der 33-Jährige der richtige Spieler für den Zweitligisten ist: „Passt er charakterlich zu uns? Was ist er für ein Typ? Was wir hier nicht brauchen, sind Spieler, die kurz vorm Ruhestand noch ein bisschen abkassieren wollen.“