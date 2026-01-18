Eintracht: Der Favorit auf die Toppmöller-Nachfolge

Nach der Entlassung von Dino Toppmöller läuft bei Eintracht Frankfurt die Suche nach einem Nachfolger. Gehandelt wurden bereits kurz vor der Trennung die vereinslosen Xabi Alonso, Marco Rose, Roger Schmidt und Edin Terzic.

Zu Terzic, seit seinem Abschied aus Dortmund im Sommer 2024 ohne Trainerposten, knüpfte die SGE nach FT-Informationen schon Ende des vergangenen Jahres Kontakt.

Die heißeste Spur führt laut der ‚Bild‘ derzeit zu Rose, der im März seinen Hut bei RB Leipzig nehmen musste. Rose sei auch deshalb für die Eintracht interessant, weil man „aus der Vergangenheit weiß, dass Rose großes Interesse an einer Tätigkeit in Frankfurt hat.“

Der 49-Jährige besitzt noch einen gültigen Vertrag bei RB, „sollte aber problemlos die Freigabe erhalten“. Als weitere Kandidaten bringt die ‚Bild‘ Sandro Schwarz (zuletzt New York Red Bulls) und Tobias Strobl ins Gespräch, der mit dem SC Verl auf Platz eins der dritten Liga steht.