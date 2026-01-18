Menü Suche
Kommentar 23
Bundesliga

Eintracht: Der Favorit auf die Toppmöller-Nachfolge

U21-Trainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier übernehmen interimsweise bei Eintracht Frankfurt. Die Suche nach einer langfristigen Lösung ist aber schon eingeleitet.

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Markus Krösche hat für Eintracht Frankfurt den nächsten Mega-Deal eingefädelt @Maxppp

Nach der Entlassung von Dino Toppmöller läuft bei Eintracht Frankfurt die Suche nach einem Nachfolger. Gehandelt wurden bereits kurz vor der Trennung die vereinslosen Xabi Alonso, Marco Rose, Roger Schmidt und Edin Terzic.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu Terzic, seit seinem Abschied aus Dortmund im Sommer 2024 ohne Trainerposten, knüpfte die SGE nach FT-Informationen schon Ende des vergangenen Jahres Kontakt.

Die heißeste Spur führt laut der ‚Bild‘ derzeit zu Rose, der im März seinen Hut bei RB Leipzig nehmen musste. Rose sei auch deshalb für die Eintracht interessant, weil man „aus der Vergangenheit weiß, dass Rose großes Interesse an einer Tätigkeit in Frankfurt hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter
Wer soll bei Frankfurt übernehmen?
- Ende in 17h
Bild wird erstellt

Der 49-Jährige besitzt noch einen gültigen Vertrag bei RB, „sollte aber problemlos die Freigabe erhalten“. Als weitere Kandidaten bringt die ‚Bild‘ Sandro Schwarz (zuletzt New York Red Bulls) und Tobias Strobl ins Gespräch, der mit dem SC Verl auf Platz eins der dritten Liga steht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (23)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Sandro Schwarz
Tobias Strobl
Marco Rose

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Sandro Schwarz Sandro Schwarz
Tobias Strobl Tobias Strobl
Marco Rose Marco Rose
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert