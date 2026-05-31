HSV: Offene Worte zur Poulsen-Zukunft

Nach einer von Verletzungen geprägten Saison ist die sportliche Rolle von Yussuf Poulsen beim Hamburger SV offenbar neu zu bewerten. Im Podcast ‚HSV, wir müssen reden‘ des ‚Hamburger Abendblatt‘ erklärt Trainer Merlin Polzin, dass die Verletzungsanfälligkeit des Kapitäns bei der Kaderplanung berücksichtigt werden muss. „Es ist eine herausfordernde Situation. Ein riesiges Thema, das Yussi selbst auch beschäftigt“, so Polzin. Der 31-Jährige war im vergangenen Sommer von RB Leipzig nach Hamburg gewechselt und kam in seiner ersten Saison lediglich auf 15 Pflichtspieleinsätze.

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Dennoch hat der HSV die Hoffnung bei Poulsen noch nicht aufgegeben. „Wir sind nicht blind und sagen, das wird schon gutgehen‘, sondern wollen Entscheidungen treffen, die zum Erfolg führen“, erklärte Polzin. Gleichzeitig betonte der Trainer aber auch: „Wenn ich sehe, wie er in Leverkusen nach seiner Einwechslung gebrannt hat, dann wünsche ich mir, dass wir noch viel mehr von ihm sehen.“