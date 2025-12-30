Menü Suche
Kommentar 28
Bundesliga

34 Millionen: BVB verhandelt Bobb-Transfer

Der Transfer von Oscar Bobb zu Borussia Dortmund wird immer konkreter. Inzwischen befindet sich der BVB in konkreten Verhandlungen mit Manchester City.

von Lukas Weinstock - Quelle: Daily Mail
1 min.
Oscar Bobb setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch @Maxppp

Für Borussia Dortmund wäre eine Leihe mit Kaufoption bei Oscar Bobb (22) der Idealfall. So würde der BVB im Anschluss an das Gastspiel die Zügel in der Hand halten. Bobbs aktuellem Arbeitgeber Manchester City wären dagegen die Hände gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Inzwischen befindet sich der Bundesligist offenbar in konkreten Gesprächen mit den Skyblues. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass beide Parteien aktuell über ein Leih-Geschäft bis Saisonende mit anschließender Kaufoption verhandeln. Diese könnte sich dem Bericht zufolge bei umgerechnet rund 34,5 Millionen Euro einpendeln.

Obwohl die Konkurrenz groß ist, ist der BVB laut der englischen Tageszeitung aktuell Favorit auf einen Bobb-Transfer. Neben der Borussia beobachten auch Atlético Madrid, der FC Sevilla, Newcastle United, Crystal Palace und der AFC Bournemouth die Situation um den Rechtsaußen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (28)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
ManCity
BVB
Oscar Bobb

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
ManCity Logo Manchester City FC
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Oscar Bobb Oscar Bobb
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert