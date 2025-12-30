34 Millionen: BVB verhandelt Bobb-Transfer

Für Borussia Dortmund wäre eine Leihe mit Kaufoption bei Oscar Bobb (22) der Idealfall. So würde der BVB im Anschluss an das Gastspiel die Zügel in der Hand halten. Bobbs aktuellem Arbeitgeber Manchester City wären dagegen die Hände gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Inzwischen befindet sich der Bundesligist offenbar in konkreten Gesprächen mit den Skyblues. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass beide Parteien aktuell über ein Leih-Geschäft bis Saisonende mit anschließender Kaufoption verhandeln. Diese könnte sich dem Bericht zufolge bei umgerechnet rund 34,5 Millionen Euro einpendeln.

Obwohl die Konkurrenz groß ist, ist der BVB laut der englischen Tageszeitung aktuell Favorit auf einen Bobb-Transfer. Neben der Borussia beobachten auch Atlético Madrid, der FC Sevilla, Newcastle United, Crystal Palace und der AFC Bournemouth die Situation um den Rechtsaußen.