Doekhi-Entscheidung gefallen?

Danilho Doekhi (27) hat sich allem Anschein nach gegen einen Winterwechsel entschieden. Einem ‚Sky‘-Bericht ist zumindest zu entnehmen, dass der Innenverteidiger die Saison mit Union Berlin zu Ende spielen möchte. Im Sommer wird er den Haupstadtklub dann ablösefrei verlassen, eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ist so gut wie ausgeschlossen.

Schon jetzt sollen sich zahlreiche Vereine bei Doekhi gemeldet haben, für den Moment gehen die Interessenten aber leer aus. Anders sieht es wohl bei Abwehrkollege Diogo Leite (27) aus, der ein halbes Jahr vor Vertragsende aller Voraussicht nach für 2,5 Millionen Euro zu Lazio Rom wechselt. Immerhin: In Abwehrspieler Zeno Van den Bosch (22/Royal Antwerpen) steht ein Union-Neuzugang für den Sommer bereits auf der Matte.