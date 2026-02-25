Riesentöter Bodö | Snoop-Mania in Swansea

Polarlichter über dem San Siro

Sie haben es tatsächlich durchgezogen: Außenseiter Bodö/Glimt gewinnt nach dem überzeugenden Playoff-Hinspiel (3:1) auch auswärts im San Siro mit 2:1 gegen Inter Mailand. Die Chancenlosigkeit der Nerazzurri sorgt bei der italienischen Presse für Schockzustände: „Das Gesamtergebnis lautet Inter 2, Bodö 5. Oder anders: Inters Champions League endet in Scham. Bodö ist eine Klapperschlange, die sich ducken und dann blitzschnell zuschlagen kann“, analysiert die ‚Gazzetta dello Sport‘. Der ‚Corriere dello Sport‘ wird geradezu poetisch: „Bodö lässt auch im San Siro die Kälte hereinfallen. Inter vom Bodo eliminiert: Die sozialen Medien sind gnadenlos – verspeiste Lachse und Polarlichter über dem San Siro.“

‚Ö24‘ spricht von „Riesentötern“, die mit Inter „kurzen Prozess“ gemacht haben. Und der Stolz in Norwegen könnte kaum größer sein. „Eine beispiellose Leistung, ein Auftritt jenseits aller Vorstellungskraft, ein Ergebnis, das in ganz Europa für Furore sorgt. Und ein Abend, der für immer in Erinnerung bleiben wird“, schwärmt ‚NRK‘. Die Zeitung ‚Verdens Gang‘ frohlockt: „Das ist der gelbe Wahnsinn. Das ist noch viel verrückter, als dass Norwegen sich zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Die Nationalmannschaft hat viele Superstars, Glimt keinen einzigen. Aber mit neun von zehn norwegischen Feldspielern schlagen sie die europäische Elite immer wieder.“

Grasgeruch im Spielertunnel

Im britischen Fußball ist es mittlerweile gang und gäbe, dass Vereine über große und kleine Investoren finanziert werden, die Anteile am Klub kaufen. Oft sind das eher stille Teilhaber, von denen die Fans kaum etwas mitbekommen und die sich selten sehen lassen. Doch es gibt Ausnahmen: Eine ganz wilde seit dem gestrigen Dienstag beim walisischen Klub Swansea City. Dort hat im vergangenen Jahr neben Luka Modric auch der US-Rapper Snoop Dogg Anteile erworben. Nun ließ sich der 54-Jährige zum ersten Mal vor Ort blicken und „es war der verrückteste Tag, den die Stadt wohl je erlebt hat“, wie die ‚Sun‘ berichtet. Der Ehrencoach des US-amerikanischen Olympiateams verbrachte einen ganzen Tag auf dem Trainingsgelände und spielte nachmittags ein spontanes 75-minütiges Gratiskonzert in der Kantine einer Vodkafabrik in der Innenstadt.

Der ganz große Auftritt erfolgte dann abends im Stadion. Vor der Championship-Partie gegen Preston North End (1:1) betrat der Rapper durch eine Ehrengarde aus Spielern und Vereinsoffiziellen den Rasen – „komplett eingehüllt in Swansea-Merch mit Sonnenbrille und eigenem Ball“, wie der ‚Guardian‘ beschreibt. Auf jedem Sitzplatz der Arena hatte er weiße Handtücher mit seinem Gesicht drapieren lassen, die die Fans enthusiastisch schwenken sollten. Tom Gorringe, Geschäftsführer von Swansea City, zeigte sich „wirklich begeistert“ und ließ gegenüber ‚BBC Wales‘ verkünden: „Das ist nicht nur eine Werbemaßnahme, er glaubt an das, wofür der Verein steht und was er für die Stadt insgesamt bedeutet.“ Gegner-Coach Paul Heckingbottom gab im Anschluss zu Protokoll, dass ihn die Anwesenheit der Musiklegende nicht aus der Ruhe gebracht habe: „Das Einzige, was mir aufgefallen ist, war der Geruch von Gras im Tunnel vor dem Spiel.“ Na dann…