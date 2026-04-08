Mainzer Leihspieler sollen bleiben

Mainz 05 plant langfristig mit den Leihspielern Stefan Posch (28/Como 1907) und Sheraldo Becker (31/CA Osasuna). Das berichtet die ‚Sport Bild‘, der zufolge beide Akteure über die aktuelle Saison hinaus festverpflichtet werden sollen. Für Becker wird eine Kaufoption in Höhe von 400.000 Euro fällig.

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Die beiden Leihspieler wurden im Winter an Land gezogen und etablierten sich prompt als Soforthilfen. Posch bringt es in der Bundesliga-Rückrunde auf zehn Einsätze, die er allesamt über die volle Spielzeit bestritt. Becker verbuchte in acht Einsätzen einen Treffer und zwei Vorlagen.