Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Mainzer Leihspieler sollen bleiben

von Tom Kunze - Quelle: Sport Bild
Die Fans von Mainz 05 @Maxppp

Mainz 05 plant langfristig mit den Leihspielern Stefan Posch (28/Como 1907) und Sheraldo Becker (31/CA Osasuna). Das berichtet die ‚Sport Bild‘, der zufolge beide Akteure über die aktuelle Saison hinaus festverpflichtet werden sollen. Für Becker wird eine Kaufoption in Höhe von 400.000 Euro fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die beiden Leihspieler wurden im Winter an Land gezogen und etablierten sich prompt als Soforthilfen. Posch bringt es in der Bundesliga-Rückrunde auf zehn Einsätze, die er allesamt über die volle Spielzeit bestritt. Becker verbuchte in acht Einsätzen einen Treffer und zwei Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05
Stefan Posch
Sheraldo Becker

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Stefan Posch Stefan Posch
Sheraldo Becker Sheraldo Becker
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert