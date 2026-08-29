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Update Bundesliga

Book äußert sich: BVB befürchtet Kreuzbandriss bei Konstantelias

Gerade erst hat Borussia Dortmund 26 Millionen Euro Ablöse in Giannis Konstantelias investiert. Jetzt ist der BVB in großer Sorge um den Offensivmann.

von Lukas Hörster
1 min.
Giannis Konstantelias beim Aufwärmen @Maxppp
BVB 2-0 Hamburg

Giannis Konstantelias (23) legte ein herausragendes Bundesliga-Debüt hin. Beim Spiel von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV dominierte der elegante Grieche im offensiven Mittelfeld und traf selbst zum 2:0.

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Doch in der 52. Minute der große Schreckmoment: Nach einem Zweikampf stießen die Knie von Konstantelias und Bakery Jatta (28) aneinander. Der BVB-Neuzugang blieb liegen und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Unter großem Beifall musste Konstantelias ausgewechselt werden.

Eine Diagnose ist zur Stunde noch nicht bekannt, die Partie läuft noch (Stand 19:49 Uhr).

Update (20:58 Uhr): Ole Book hat nach dem 2:0-Sieg des BVB über Konstantelias’ Verletzung gesprochen. Bei ‚Sky‘ sagte der Sportdirektor: „Wir sollten heute noch vorsichtig sein, was wir kommunizieren. Wir haben durchaus Sorge vor einer schwereren Verletzung. Die Diagnostik wird laufen, wir hoffen natürlich alle, aber haben auch Sorge.“ Auf die Frage, ob es sich um eine Kreuzbandverletzung handelt, antwortete Book: „Die Sorge davor ist bestimmt da, ja.“

Trainer Niko Kovac sagte: „Es hört sich nicht gut an, was der Arzt mir gesagt hat.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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