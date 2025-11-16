Zahlreiche Topklubs jagen Toptalent Mendoza

Rodrigo Mendoza (20) steht bei europäischen Topklubs hoch im Kurs. Laut der ‚Tuttosport‘ ist auch Juventus Turin ins Rennen um Mendoza vom FC Elche eingestiegen, nachdem zuvor bereits Real Madrid, Manchester City, Como 1907 sowie Klubs aus Saudi-Arabien ihr Interesse hinterlegt hatten. Die Juve-Bosse sehen im spanischen U21-Nationalspieler einen möglichen Spielmacher für die Zukunft und beobachten ihn seit der U20-WM intensiv.

Elche hatte den zentralen Mittelfeldmann erst im August langfristig bis 2028 gebunden und dabei eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro verankert. Der „Pedri von Elche“, wie er von Fans getauft wurde, gilt als kommender Topverkauf und dürfte schon in den nächsten Transferphasen weiter heiß umworben bleiben.