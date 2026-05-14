Bei Transfers involviert: Slot plant langfristig

Trotz einer miserablen Saison wird Arne Slot beim FC Liverpool voraussichtlich weiterhin im Amt bleiben. Davon geht der Niederländer auch selbst aus: „Ich habe jeden Grund davon auszugehen, dass ich auch in der kommenden Saison Trainer in Liverpool bin“, so der 47-Jährige auf einer Pressekonferenz.

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Zudem kündigte Slot bereits Neuzugänge an: „Die Pläne für die nächste Saison stehen fest, die Gespräche zwischen dem Verein und den neuen Spielern laufen, und ich bin daran beteiligt.“ Am morgigen Freitag (21 Uhr) spielen die Reds gegen Tabellennachbar Aston Villa und können mit einem Sieg Rang vier und die Teilnahme an der Champions League klarmachen.